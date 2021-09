HORÓSCOPO| Confira seu astral para esta terça-feira (7)

Áries - 21/03 a 20/04

Aproveite o feriado para cuidar do corpo e do seu equilíbrio com hábitos saudáveis. Assuntos de trabalho estarão presentes, você está muito perto de produzir os resultados esperados e dar um passo maior na carreira. Troque ideias com amigos. A conversa vai rolar solta, hoje. Bom para conhecer gente interessante e ampliar sua rede social. Padrões de relação poderão mudar.





Touro - 21/04 a 2/05





Feriado gostoso para curtir a natureza e explorar lugares exóticos e desconhecidos. Atividades ao ar livre garantirão prazer e revitalização. Se tiver que trabalhar, conte com criatividade e inspiração, principalmente na área da comunicação. Use seu dom artístico para compartilhar conteúdos bem diagramados e chamativos. Fase de oportunidades na carreira, ligue as antenas!



Gêmeos - 21/05 a 20/06





A melhor opção para o feriado será namorar, curtir a família e as delícias da intimidade, num lugar bonito ou no seu cantinho preferido. Evite se meter em confusões e discussões inúteis. Dê um tempo para a cabeça e confie nos seus instintos. Hora de se ligar nos seus melhores sentimentos, aprofundar vínculos afetivos e manter a fé. A sorte caminhará ao seu lado!



Câncer - 21/06 a 21/07





Estudos, boas leituras, conversas estimulantes e abertura a novas relações garantirão alto astral neste feriado. Aprofunde o tom dos diálogos em família e crie uma rede forte de suporte ao seu redor. Clima protetor e carinhoso, confiança nas relações e conforto darão serenidade e bem-estar. Cultive a harmonia, a paz de espírito e deixe a vida fluir. Momentos mágicos numa viagem.





Leão - 22/07 a 22/08





Mesmo no feriado, a cabeça estará ligada nos negócios e comunicações de trabalho. Encontre tempo para conversar com amigos, irmãos e planejar o futuro. O amor chegará suavemente, sem você perceber, se o coração estiver livre. Você poderá iniciar relações, firmar parcerias e inovar a carreira. Cuidado com fraudes e confusões nas contas. Mantenha os pés no chão.





Virgem - 23/08 a 22/09





Com Lua em seu signo, aproveite o feriado para se cuidar com carinho e jogar a autoestima para cima. Emoções estarão à flor da pele e intensificarão os relacionamentos. Fantasias também estarão à mil. Dê crédito aos sonhos e inclua tempo para você na rotina. Comece novo ciclo de vida e assuma seu poder. Espere por conquistas relevantes. Conexões internacionais abertas!



Libra - 23/09 a 22/10





Determine objetivos pessoais e planos de longo prazo. Aproveite o feriado para se fortalecer interiormente e recarregar as baterias. Meditação, sintonia com a natureza e momentos de total relaxamento alimentarão a alma. Novas relações falarão ao coração. Expectativas amorosas poderão se cumprir em breve. Mude a maneira de se relacionar e faça boas escolhas.





Escorpião - 23/10 a 21/11





Novidades dos amigos e conversas instigantes animarão o clima do feriado. Dê um tempo para a cabeça e siga o coração. Surpresas do par, ou um envolvimento inesperado, despertará ternura e fantasias românticas. Sintonia com a família e apoio mútuo manterão a paz de espírito. Rotina desorganizada interferirá na saúde. Tente manter hábitos disciplinados, mesmo sem obrigações.





Sagitário - 22/11 a 21/12





Decisões sobre o futuro ficarão claras. Aproveite o feriado para visualizar onde quer chegar e impulsionar novo empreendimento. Carreira com mais visibilidade e sucesso. Aposte em inovações no trabalho e associações. Ambiente social passará por mudanças. Saiba em quem confiar e fique longe de manipuladores. Valores éticos serão inegociáveis. Amor em alta!





Capricórnio - 22/12 a 20/01





Momentos mágicos numa viagem, junto à natureza, ou conexões internacionais darão um sabor especial ao feriado. Sintonia forte com a espiritualidade iluminará caminhos e expandirá a consciência. Bom momento para decisões de vida. Mudanças na carreira favorecerão o crescimento financeiro. Fique de olho nas oportunidades. Proposta atraente trará esperanças.





Aquário - 21/01 a 19/02





Aproveite o feriado para definir mudanças no lifestyle e curtir as delícias da intimidade. Troca de confidências com o par intensificará os sentimentos. Oportunidade de viagem ao exterior surgirá no horizonte. Considere um convite de longe. Hora de expandir o projeto de vida e construir relações de confiança. Mudanças acontecerão de dentro para fora e favorecerão o amor.



Peixes - 20/02 a 20/03





Aprofunde vínculos de amizade e comece uma fase mais gostosa no amor. Clima íntimo e conversas num tom mais profundo darão mais segurança nas relações. O feriado trará novidades e respostas existenciais. Aproveite para fortalecer as bases afetivas. Você poderá se afastar de um grupo e ingressar em outro. Novos relacionamentos chegarão para ficar.





Por: ROSA DI MAULO