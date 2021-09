HORÓSCOPO| Confira seu astral para esta sexta-feira (3)

Áries - 21/03 a 20/04

Novo projeto ganhará impulso. A semana terminará com bom andamento do trabalho e iniciativas nas relações. Motive a equipe, fortaleça sua posição com comunicações claras e avalie parcerias. Caminhos do coração estarão abertos. Amplie o diálogo e estabilize uma relação especial. Se estiver só, conversas divertidas poderão despertar paixão. Amor em alta!





Touro - 21/04 a 2/05





Assuntos financeiros e de trabalho entrarão nas conversas em família. Encerre a semana com conforto, carinho e serenidade. Bom para curtir o sossego do lar, num clima descontraído e relaxante. Sementes para o futuro já foram plantadas e darão sinais de boa colheita. Comemore conquistas e aproveite o descanso merecido com prazeres gastronômicos e sutilezas no amor.



Gêmeos - 21/05 a 20/06





A semana terminará com saldo positivo e motivos para comemorar. Aposte no bom humor para lidar com diferenças na relação íntima ou com uma amizade próxima. Bom momento para aprofundar vínculos afetivos, profissionais e construir bases firmes para o futuro. Relaxe, descontraia e brinque mais. Assuntos leves arejarão a cabeça. Curta prazeres diferentes.



Câncer - 21/06 a 21/07





Eleve os sentimentos, avalie os sonhos e encontre soluções para viver com mais conforto, equilíbrio e bem-estar. Escolhas e maneira de se relacionar passarão por revisões hoje. Fase positiva para mudanças no lifestyle. Cuide da família, imprima energias positivas na casa e dê um toque pessoal em tudo que fizer. Troque mensagens com amigos e descubra novidades.





Leão - 22/07 a 22/08





Diminua a velocidade e aumente a sintonia com a força interior. Bom momento para quebrar a rotina, relaxar, meditar e visualizar as mudanças que deseja. A semana terminará com conquista financeira no trabalho e planos atraentes para o futuro. Proximidade com amigos, irmãos, conversas agradáveis e pensamentos leves animarão o clima. Firme acordos. Cuide da saúde.





Virgem - 23/08 a 22/09





Lindo momento para fazer amizades em outro ambiente. Empatia e clima mágico numa relação especial afastarão angústias e colorirão o dia. Não entre em disputas desnecessárias. Exerça seu poder de maneira natural e fique longe de gente invejosa. A semana terminará com conquistas pessoais e na carreira. Firme um contrato e garanta a estabilidade financeira.



Libra - 23/09 a 22/10





Empatia com a equipe, carinho das amizades e atividades em grupo encerrarão a semana com segurança e concretizações relevantes. Planos de longo prazo ficarão mais definidos. Exerça seus talentos e garanta os resultados desejados no trabalho e num empreendimento familiar. Concentração nas tarefas exigirá esforço, hoje. Dia sujeito a distrações. Carreira em ascensão!





Escorpião - 23/10 a 21/11





Algo maior se desenhará no horizonte. A semana terminará com esperanças, sintonia com a espiritualidade e clima romântico no amor. Deixe a vida fluir e curta momentos mágicos, regados com muita emoção. A viagem dos sonhos poderá se tornar viável. Espere por um convite especial e boas notícias de longe. Novas amizades à vista. A vida social ficará mais gostosa.





Sagitário - 22/11 a 21/12





Um pouco de privacidade dará paz de espírito e sintonia com seus melhores sentimentos. Troque confidências com a família, avalie os sonhos e planeje mudanças. Encerre a semana com perspectivas mais amplas e decisões sobre o futuro. Conversa com uma amizade especial iluminará novos caminhos. Pense coletivamente e contribua com causas sociais. Viagem à vista!





Capricórnio - 22/12 a 20/01





A semana terminará com oportunidade de expansão profissional e financeira. Negociações terão andamento positivo. Firme um contrato de longa duração e construa mais segurança para o futuro. Bom momento para se associar, firmar alianças e tomar decisões de vida. Investimentos ficarão mais claros. Determine metas mais altas na carreira e na vida pessoal. Prestígio em alta!





Aquário - 21/01 a 19/02





Renove os sentimentos no amor. Planos a dois e novos prazeres intensificarão a vida íntima. A semana terminará com conversas gostosas e mais otimismo. Bom para planejar mudanças, viagens e assumir nova filosofia. Encerre o que não estiver funcionando e desenvolva novas ideias. Você poderá dar uma virada positiva e expandir o projeto de vida. Poder em alta!



Peixes - 20/02 a 20/03





Contatos de hoje abrirão portas no trabalho. A semana terminará com novos relacionamentos e ótimo desempenho em entrevistas, apresentações e reuniões virtuais. Saúde mais frágil cobrará respeito aos limites e rotina disciplinada. Termine o dia mais cedo e curta as delícias da intimidade. Amor em nova fase, com atitude, entendimento e mais cumplicidade. Relaxe, respire!





Por: ROSA DI MAULO