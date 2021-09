HORÓSCOPO| Confira seu astral para esta sexta-feira (10)

Áries - 21/03 a 20/04

Descubra mistérios e verdades. O dia trará revelações inesperadas e surpreendentes que darão no que pensar. Guarde seus segredos a sete chaves! Não será conveniente expor intimidades ou confrontar amizades e colegas de trabalho. Assuntos financeiros interferirão nas relações. Conte com boas estratégias e poder de negociação num novo emprego ou empreendimento.





Touro - 21/04 a 2/05





Aposte só no que poderá dar certo. O dia trará imprevistos e também novas oportunidades. Você poderá encerrar uma parceria e iniciar outra, ou romper um relacionamento sem futuro. Amor com novidades e emoções fortes. Dê mais espaço aos sentimentos e intensifique a vida íntima. Lua e Vênus anunciam mais sensualidade, paixão e clima instigante numa relação especial.



Gêmeos - 21/05 a 20/06





O cotidiano ficará mais gostoso com viagem a dois, trabalho remoto e hábitos saudáveis. Espere por conexões influentes e ganho de prestígio hoje. Cuidar da saúde e do corpo será primordial. Evite se estressar. É um ótimo momento para resolver assuntos de família, eliminar pendências e fortalecer as bases afetivas. Gerencie seu tempo e aposte num estilo de vida equilibrado e agradável.



Câncer - 21/06 a 21/07





Aproveite a inspiração que virá das interações de hoje para explorar novas maneiras de se relacionar e prazeres diferentes. Alguém especial falará ao coração. Invista em novas relações, aprofunde vínculos afetivos e renove os sentimentos. O dia será alegre, divertido e repleto de novidades. Troque mensagens com amigos e crie soluções. Caminhos abertos no amor!





Leão - 22/07 a 22/08





Resgates do passado despertarão lindas lembranças carregadas de emoção. Dê atenção à família e crie um ambiente acolhedor em casa. O dia será agitado no trabalho. Espere por conquistas na área financeira e visão de futuro. Comunicações profissionais cobrarão respostas rápidas. Atualize tecnologias, aprenda a usar novas ferramentas e torne a vida mais prática.





Virgem - 23/08 a 22/09





Palavras carinhosas aprofundarão vínculos e trarão mais motivação para encarar novos desafios. Conte com mais atitude, garra, força de vontade e coragem para abrir novos caminhos e realizar seus desejos. Hora de cuidar da saúde com responsabilidade e assumir novos hábitos. Caminhe, treine, faça exames médicos e ganhe vitalidade. Esse é um novo ciclo. Poder pessoal em alta!



Libra - 23/09 a 22/10





Inseguranças na área financeira ativarão sua criatividade e vontade de vencer. Avalie investimentos com calma, encontre soluções práticas e firme bons negócios. Hora de valorizar seus talentos e encerrar um longo ciclo com autoconhecimento e sintonia com a força interior. Uma viagem favorecerá o amor. Planeje com antecedência e garanta lindos momentos!





Escorpião - 23/10 a 21/11





Invista na imagem, cuide da beleza, crie looks arrasadores e faça suas coisas. O dia destacará seus encantos e magnetismo. Bom para jogar a autoestima para cima e causar forte impressão em novos relacionamentos. Emoções estarão à flor da pele. Fique longe de situações incômodas e de gente confusa, se não quiser se irritar. Responsabilidades familiares alterarão a agenda.





Sagitário - 22/11 a 21/12





Nada melhor do que encerrar a semana e recarregar as baterias com momentos de total relaxamento, como contemplar a natureza, assistir ao seu seriado favorito ou mergulhar num livro instigante. Comunicações em excesso serão cansativas. Procure um refugio, solte a imaginação e aquiete a mente. Perspectivas positivas na carreira darão tranquilidade. Sucesso pela frente!





Capricórnio - 22/12 a 20/01





Clima carinhoso entre amigos ou com a equipe de trabalho e perspectivas de crescimento financeiro encerrarão a semana com bons presságios. Se a opção for por viajar, ou apostar numa programação cultural de qualidade, não descuide da saúde. Orçamento apertado não permitirá extravagâncias e desperdícios de dinheiro. Surpresas e novos planos no amor.





Aquário - 21/01 a 19/02





Planos atraentes para o futuro a dois, ou na carreira, acelerarão decisões de mudanças. A semana terminará com projeção profissional, sucesso e popularidade. Visualize onde quer chegar, aposte nos planos de expansão e dê uma virada de vida. Engajamento numa causa humanitária ampliará conexões internacionais ou estudos acadêmicos. Poder em alta!



Peixes - 20/02 a 20/03





Aproveite este fim de semana para viajar e intensificar a vida íntima. Notícia de alguém de longe, ou proposta inesperada, balançará as estruturas e mexerá com a cabeça. Aumente a sintonia com a espiritualidade. O dia trará respostas existenciais e íntimas. Bom momento para vencer uma concorrência e embarcar em novas experiências. Aprofunde amizades. Prestígio em alta!





Por: ROSA DI MAULO