HORÓSCOPO| Confira seu astral para esta quarta-feira (01)

Áries - 21/03 a 20/04

Lindas lembranças virão carregadas de emoção. Encerre processos do passado, cuide da família e resgate antigas amizades. Novo projeto de trabalho ganhará impulso. Você poderá realizar um velho sonho e tornar o cotidiano mais confortável. Novos relacionamentos no radar. As interações de hoje trarão novidades atraentes e chances para o amor. Casamento em alta!





Touro - 21/04 a 2/05





Empatia, brilho e entendimento nas interações de hoje produzirão resultados duradouros. Você poderá firmar um contrato de longo prazo e estabilizar as finanças. Oportunidade de expansão profissional à vista! Palavras carinhosas aproximarão os filhos, irmãos ou o amor. Se o coração estiver livre, poderá se apaixonar novamente. Viagem favorecerá o casamento. Reinvente a vida!



Gêmeos - 21/05 a 20/06





Firme bom negócio. O dia trará oportunidade financeira inesperada e mais tranquilidade. Transação imobiliária, solução de antigas pendências e de assuntos de família também entrarão no menu de hoje. Investimentos na casa ou decisões de moradia trarão mais conforto e segurança. Construa bases fortes para o futuro e aprofunde vínculos importantes em sua vida.



Câncer - 21/06 a 21/07





Dia de muitas emoções, com Lua em seu signo. Crie um clima carinhoso nos relacionamentos e aposte em mais romantismo no amor. Valerá cuidar da saúde, da família e das necessidades pessoais. Comunicações estarão abertas. Troque mensagens com amigos e fique por dentro das tendências. Novidades chegarão de vários lados, hoje. Cheque informações e organize ideias.





Leão - 22/07 a 22/08





O orçamento poderá ficar confuso com aumento de despesas e novos investimentos. Organize contas e dobre a atenção com fraudes. Espere por dicas e conselhos sábios de uma amizade ou de irmãos. Bom momento para firmar acordos. Declaração de amor, palavras doces e leveza criarão um clima gostoso na relação íntima. Se estiver só, em breve, alguém chegará para ficar.





Virgem - 23/08 a 22/09





Hoje vai bater saudade de amizades especiais que marcaram sua história de vida. Lindas lembranças virão acompanhadas de muita emoção. Troque mensagens carinhosas e aproxime quem anda distante. No novo ciclo que começará no aniversário, haverá mais espaço para os relacionamentos e para o amor. Conquista na carreira! Brilhe e impulsione um projeto ambicioso.



Libra - 23/09 a 22/10





Objetivos pessoais ficarão mais claros. Determine metas e invista no seu futuro. Sucesso, popularidade e projeção na carreira darão sabor ao dia. Exerça seus talentos e autoridade. Poder de comunicação em alta, com Mercúrio em seu signo que movimentará a vida com novidades e concretização de projetos. Planeje uma viagem especial com antecedência.





Escorpião - 23/10 a 21/11





Novo horizonte se abrirá hoje, com notícias de longe e perspectivas positivas na carreira. Harmonia familiar, conforto e segurança darão serenidade para tomar as melhores decisões e tornar a vida mais gostosa. Na dúvida, siga a intuição que estará aguçada nesta fase de maior sintonia com a força interior e a sabedoria espiritual. Resolva uma antiga pendência.





Sagitário - 22/11 a 21/12





Planeje detalhes de uma mudança ou de um empreendimento financeiro. Caminhos para o futuro estarão iluminados. Crie estratégias e espere por uma conquista profissional. Hora de assumir maior poder e liderança. Inove o trabalho e ganhe liberdade. Fase aberta a novas amizades e parcerias. A vida social ficará mais gostosa. Amplie a presença nas redes.





Capricórnio - 22/12 a 20/01





Solicitações da família e do par cobrarão atitude e decisões rápidas. Assuntos financeiros interferirão nas relações. Confie na sua percepção e dê um passo maior na carreira. Bom momento para se associar, firmar uma parceria e ampliar perspectivas. Fique de olho numa oportunidade de negócio. Amor com carinho, romantismo e fortes emoções. Crie planos a dois.





Aquário - 21/01 a 19/02





Exigências de trabalho acelerarão a produção, hoje. Aproveite para eliminar tarefas e pendências. Mudanças nos hábitos e na rotina favorecerão a saúde. Encontre tempo para cuidar melhor da vida pessoal e dos assuntos do coração. Notícias de longe trarão entusiasmo e mais confiança no futuro. Viagem a dois ou com a família será tudo de bom. Poder em alta!



Peixes - 20/02 a 20/03





Amor com mais prazer e cumplicidade. Exponha seus desejos, converse sobre os filhos e comece uma fase mais gostosa na vida íntima. Criatividade e imaginação enriquecerão seus projetos e planos. Momento favorável para iniciar parcerias e inovar o trabalho. Talvez se afaste de um grupo e ingresse em outro. Novas conexões à vista! Amplie contatos e resgate amizades.





Por: ROSA DI MAULO