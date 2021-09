Governo responde pedido de Zé Teixeira para realização de obras em escola de Caracol

Em fevereiro deste ano, o deputado estadual Zé Teixeira (DEM) pediu aos deputados federais e senadores de Mato Grosso do Sul e também ao Governo do Estado, apoio na viabilização de recursos federais ou estaduais para a ampliação e reforma da Escola Municipal Inácio Silvestre Monteiro, inclusive da rede elétrica, localizada no Distrito Alto Caracol, em Caracol





Respondendo ao pedido do parlamentar, o Governo do Estado publicou no Diário Oficial nº 10.601 o Extrato de Contato informando que as obras serão executadas na referida Escola, no valor total de R$ 2.499.987,87.





“Estou muito feliz em saber que nosso trabalho resultou na reforma da referida unidade escolar, proporcionando aos alunos, professores e servidores administrativos um espaço adequado para a prática do ensino no município”, finaliza Zé Teixeira.





Por Gustavo Nunes