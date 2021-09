Governo de MS descarta obrigar população a tomar vacina contra covid

Por enquanto, medidas informativas têm feito o Estado atingir o melhor nível de imunização do País

Municípios de MS têm feito ações para buscar pessoas que ainda não se vacinaram

Em coletiva nesta manhã (2), o secretário estadual de Infraestrutura e presidente do comitê gestor do Prosseguir (Programa de Saúde e Segurança da Economia), Eduardo Riedel, afirmou que o governo de Mato Grosso do Sul não pretende obrigar a vacinação contra a covid-19.





“Não vamos tomar nenhuma medida de obrigação. A medida que temos tomado é um mantra do governo, liderado pelo Geraldo [Resende], pelo governador e pelo governo como tudo: é que todos devem tomar a vacina, o exemplo, a fala, é que a população tome a vacina”.





Segundo ele, as autoridades estaduais têm sido responsáveis pelo melhor índice estadual de vacinação em todo o Brasil, muito por conta das campanhas de incentivo e informação em relação aos benefícios da vacina. “A resposta tem sido positiva. Acredito que não haja necessidade de qualquer medida coercitiva, obrigação, limitação. A gente respeita as pessoas, a gente pede, solicita, que as pessoas tomem a vacina para proteger a si e ao próximo”.





"Respeitamos a liberdade individual das pessoas. Estamos tendo um volume de vacinados muito bom e isso é fruto dessa informação clara. A vacina surte efeito, não há risco, em relação às vacinas que estão no mercado e foram aprovadas pela Anvisa [Agência Nacional de Vigilância Sanitária]”.

Secretário estadual de Infraestrutura, Eduardo Riedel, em coletiva nesta manhã ©Reprodução/Governo estadual

Riedel também tem defendido que não haveria necessidade em tomar medidas mais impositivas para garantir o bem-estar coletivo. Propostas como o “passaporte” para apenas imunizados entrarem em estabelecimentos, por exemplo, já foram descartadas. “O mercado vai regular essas questões”, pontua.





"A gente trabalha no sentido de viabilizar a terceira dose nos idosos porque é um público de risco, isso está acontecendo. E nos adolescentes, pensando em 2022, com toda a estratégia de vacinação, pensando no ano que vem”, finaliza.





Até agora, cerca de 73% da população sul-mato-grossense recebeu ao menos uma dose, enquanto 44,7% foram imunizados com duas doses ou vacina única.





Fonte: CAMPO GRANDE NEWS

Por: Guilherme Correia