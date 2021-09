Filha e amante são presos suspeitos de planejar e assassinar idoso para ficar com cofre onde havia R$ 200 mil

Segundo a polícia, valor ainda não foi recuperado. Outras duas pessoas suspeitas de participarem do crime ainda são procuradas. Idoso foi morto dentro de casa em uma propriedade na região de Dourados.

Casa da vítima onde ocorreu o crime, no distrito de Indianápolis, em Dourados (MS) ©Sidnei Bronka/Ligado na notícia

A filha de um idoso de 70 anos, morto a tiros, foi presa juntamente com o amante na noite desta sexta-feira (3), em Dourados, a 229 km de Campo Grande. Os dois são suspeitos de assassinar Ireno Dias dos Santos para ficar com um cofre de R$ 200 mil, segundo a investigação.





Conforme a polícia, o crime ocorreu na noite da última sexta-feira (30) na propriedade rural da vítima que fica no distrito de Indápolis, em Dourados. O G1 não conseguiu contato com a defesa dos suspeitos.





Segundo o delegado responsável pelas investigações, Erasmo Cubas, testemunhas prestaram depoimento e durante as entrevistas, ficou comprovado que toda familiar tinha conhecimento da rotina precisa da vítima, mas a filha suspeita, de 35 anos, começou a se contradizer diante dos fatos.





Ainda de acordo com o delegado, a atenção começou a voltar para a suspeita depois que ela teria formatado o celular no dia do velório, alegando que teve um problema no aparelho. Ela ainda disse que no dia do crime estava com uma pessoa e forçou esta a mentir em depoimento. A testemunha disse que não encontrou com a filha do idoso no dia do assassinato.





Durante as investigações, a filha da vítima chegou a apresentar um homem sendo este o teu amante, mas a polícia descobriu que se tratava de outro. Os dois teriam sido flagrados por câmeras de segurança entrando em um motel 15 dias antes do crime.





No dia do assassinato, o homem, de 30 anos, rendeu o neto da vítima, de 10 anos, sendo este, filho da amante, enquanto dois homens entraram na casa e mataram o idoso. A filha teria esperado os comparsas dentro de veículo que o grupo utilizou na ação.





De acordo com a ocorrência, o suspeito foi autuado em flagrante por porte ilegal de arma de fogo de uso permitido. Com ele os policiais encontraram uma pistola 9 mm. Em depoimento, a polícia também descobriu que ele também teria formatado o celular e este acabou confessando a participação no crime.





De acordo com boletim de ocorrência , o homem manteve por 2 meses um relacionamento extraconjugal com filha do idoso que teve a prisão preventiva decretada. No dia do crime ele ainda contou que se encontrou com a amante nas proximidades de uma escola antes de ir até a casa do idoso.





Ele ainda relatou que parte do valor do dinheiro está na conta dele e o restante pode estar com as outras duas pessoas que tiveram participação no crime e que ainda são procuradas. Os valores ainda não foram recuperados e o caso registrado como latrocínio.





