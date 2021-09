Ex-deputado Ary Rigo está em coma induzido após queda em casa

Ele estava no quarto quando passou mal, bateu a cabeça e teve um coágulo no cérebro

Ex-deputado estadual Ary Rigo está internado em estado grave na UTI da Unimed ©ARQUIVO

O ex-deputado estadual Ary Rigo, 74 anos, está em coma induzido na Unimed de Campo Grande. Ele passou por duas cirurgias para retirar um coágulo no cérebro, após sofrer uma queda no quarto, no último domingo (26).





A informação é de que ele perdeu o equilíbrio durante crise de labirintite e na queda bateu com a cabeça no chão. A família não quis falar sobre o assunto e está em "estado de choque", segundo funcionário que atendeu ao telefone no escritório de Rigo.





Ao falar sobre o acidente na manhã de hoje, durante sessão na Assembleia Legislativa, a deputada estadual Mara Caseiro (PSDB) disse que o momento é de oração.





“Hoje pela manhã eu tive uma notícia e sei que todos aqui vão querer rezar e orar por essa pessoa, nosso querido deputado Ary Rigo. Ele teve uma queda no dia de anteontem e teve um coágulo", explicou.





Ela detalhou que o ex-deputados "está hoje em coma induzido porque fez uma cirurgia, mas teve algum problema", sem especificar qual seria a complicação.





O presidente da Mesa Diretora, deputado estadual Paulo Corrêa, se somou às orações. “Rezo também pela saúde do Ary Rigo e tenho certeza que os outros 22 deputados estarão se somando comigo.”





Fonte: CAMPO GRANDE NEWS

Por: Gabriela Couto