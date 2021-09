Em agenda com o deputado Neno Razuk, ministra Tereza Cristina anuncia R$ 164 milhões em investimentos de maquinários agrícolas

Em reunião com deputado estadual Neno Razuk (PTB) a Ministra da Agricultura Tereza Cristina garantiu o valor de R$ 164 milhões – sendo R$ 100 milhões do Governo Federal e R$ 64 milhões do Governo Estadual que serão investidos em “kits agro” com motoniveladora, pá carregadeira, caminhão basculante e uma escavadeira. Os maquinários serão entregues para todos os municípios do Estado de Mato Grosso do Sul, onde todos vão receber pelo menos uma das máquinas para serem utilizadas na agricultura.





“Estamos trabalhando em parceria com a linha amarela, de maquinários, serão valores divididos de R$ 100 milhões do Governo Federal e R$ 64 milhões do Governo Estadual e será feito o anúncio dos convênios por parte do Governo do Estado, todo mundo vai receber ou uma coisa ou outra para montar o kit e todos terem a linha amarela. Acreditamos que em especial em assentamento é uma grande demanda e vai auxiliar muito”, destacou a ministra lembrando ainda que será feita a titulação de terras para atender aos assentados.





O deputado classificou a reunião com resultados extremamente positivos. “Ficamos feliz porque todos os prefeitos vão receber esse apoio. A ministra Tereza Cristina tem se mostrado uma grande parceira de nosso Estado”, afirmou o parlamentar que agradeceu a recepção dada ao grupo que acompanhava o deputado.





Durante a reunião, Tereza ainda descontraiu com o vice-prefeito de Navirai Marcio Araguaia (PTB). “Não vai pedir nada?”, brincou sobre novos pedidos para o município. Araguaia aproveitou para agradecer todo o esforço do Ministério da Agricultura para atender as demandas.





Neno cumpriu várias agendas em Brasília juntamente com os prefeito André Nezzi de Caarapó, de Nova Alvorada Do Sul Paleari, Rogério de Tacuru e Henrique de Terenos, também estava o vice-prefeito de Naviraí Márcio Araguaia e da vereadora de Amambaí Janete Colman, vereador de Dourados Marcos Sepriva, a vereadora Liandra da Saúde, de Ponta Porã o vereador Farid Afif, de Paranhos os vereadores Kim e Milton e vereadora Nicinha de Bodoquena. “Fomos juntos fortalecer o municipalismo sul-mato-grossense e voltamos com resultados positivos para toda a população”.





ASSECOM