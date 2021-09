DOURADOS| Prefeitura direciona testes covid para o PAM a partir de segunda-feira (4)

O CER retoma os atendimentos de demandas espontâneas não covid

A Prefeitura de Dourados, através da Sems (Secretaria Municipal de Saúde), informa que a partir desta segunda-feira (4) o PAM (Pronto Atendimento Médico) passa a fazer os testes covid. O Centro de Testagem montado no CER (Centro Especializado em Reabilitação) será desativado para que o local retome os atendimentos de demandas espontâneas não covid.





O secretário-adjunto de Saúde, Edvan Marcelo Marques, explica que essa decisão só pode ocorrer devido ao avanço da vacinação no município, que hoje está em 99,15% da meta vacinável. “O Centro de Testagem foi instalado de forma temporária no CER. Com o avanço da vacinação, notamos que houve uma redução da procura por teste e optamos por transferir essa demanda para o PAM, que é referência covid durante a semana”, pontuou.





Para realizar o teste é preciso que o paciente tenha encaminhamento médico. Atualmente, todas as UBS (Unidades Básicas de Saúde) e a UPA (Unidade de Pronto Atendimento) realizam acompanhamento de suspeitos de Covid.





Serviço





As testagens começam na segunda-feira (4) no PAM, das 6h às 18h, localizado na Rua Dr. Vanilton Finamore, 289 – Vila Industrial.





ASSECOM