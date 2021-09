Domingo ensolarado promete calor acima de 40°C em Mato Grosso do Sul

Assim como antecipou a meteorologia, o domingo (19) em Mato Grosso do Sul segue com predomínio de sol e temperaturas batendo na casa dos 40°C em diversas áreas.





Conforme o Centro de Monitoramento do Tempo e do Clima, a atuação de um anticiclone em médios níveis favorece movimentos subsidentes que dificultam a formação de nebulosidade.





Sem chuva as temperaturas permanecem elevadas. Na madrugada são esperadas mínimas em torno dos 20°C, já as máximas hoje podem facilmente passar dos 40°C, especialmente nas regiões pantaneira e norte.





Os níveis de umidade do ar ficar em estado de alerta a saúde, podendo atingir índices de até 10% nas horas mais quentes do dia. É importante redobrar os cuidados com a saúde. Tomar bastante agua, evitar exposição direta ao sol e umidificar ambientes, estão entre medidas básicas que podem ajudar.





Confira no mapa elaborado pelo Centro de Monitoramento do Tempo e do Clima as condições de tempo e temperatura estimadas para este domingo.





Por: Mireli Obando