Domingo de tempo firme e temperaturas de até 40°C em Mato Grosso do Sul

A meteorologia prevê domingo (12) com predomínio de sol e tempo firme em todas as regiões de Mato Grosso do Sul. Outro destaque serão as temperaturas que continuam em elevação neste final de semana, com tendência de máximas próximas e até acima de 40°C.





Ao mesmo tempo que as temperaturas sobem, os níveis de umidade relativa do ar caem bastante. Nas horas mais quentes do dia os índices podem ficar entre 10-20%. Tomar bastante agua, umidificar ambientes, e evitar atividades físicas e exposição direta ao sol no horário entre 10h e 16h.





A umidade relativa do ar abaixo de 12%, oferece grande risco de incêndios florestais e também à saúde, pois pode agravar doenças pulmonares, dores de cabeça, entre outras.





A madrugada pode registrar temperaturas mínimas em torno de 18°C e as máximas podem ficar acima dos 40°C na região pantaneira e norte, e acima dos 35°C na região sul.





Confira no mapa as condições de tempo e temperatura estimadas pelo Centro de Monitoramento do Tempo e do Clima (Cemtec).

Por: Mireli Obando