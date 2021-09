Deputado Zé Teixeira intercedeu por obra em escola de Três Lagoas

Governo iniciou etapa para viabilizar conquista a todos que vivem na região.

deputado estadual Zé Teixeira (DEM)

Desde junho de 2020, o deputado estadual Zé Teixeira (DEM) intercede, junto ao Governo do Estado, pela designação de equipe técnica com o objetivo de realizar levantamento “in loco” das condições de infraestrutura na Escola Estadual Dom Aquino Corrêa, localizada em Três Lagoas, com o objetivo de elaboração de projeto técnico para reforma geral daquela unidade de ensino.





Atendendo ao pedido do parlamentar, o Governo do Estado respondeu que a reforma geral da Escola está em fase de Aviso de Resultado de Licitação, conforme consta no Diário Oficial nº 10.616. A empresa responsável será a SDI Informática e Construções LTDA e a obra está orçada em R$ 5.890.620,00.

Por Gustavo Nunes