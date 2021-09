Deputado Zé Teixeira intercede por pavimentação asfáltica em rodovias de MS

Deputado Zé Teixeira

Na sessão plenária de hoje (28/09) o deputado estadual Zé Teixeira (DEM) apresentou indicação solicitando a pavimentação asfáltica de toda a extensão da Rodovia MS-355 até o entroncamento da MS-162, trecho que liga os Município de Terenos à Dois Irmão do Buriti, bem como da MS-347 até o anel viário da BR-419, em Nioaque.





Conforme justificativa apresentada pelo parlamentar a região onde estão inseridas as cidades de Terenos, Dois Irmãos do Buriti e Nioaque destacam-se pela produção agropecuária, sendo responsável por expressiva contribuição à economia do Estado, e as estradas da mencionada região carecem de infraestrutura adequada para o escoamento da produção, sendo o asfaltamento, de extrema necessidade.





Segundo Zé Teixeira a obra é solicitada constantemente e muito aguardada, tanto por produtores rurais quanto por cidadãos que residem nas referidas cidades e assentamentos, não sendo mais viáveis as obras paliativas de patrolamento.





“A estrada serve de acesso a inúmeras propriedades rurais, além do Distrito de Patagônia, os benefícios se estenderão a cerca de 10 assentamentos como o Guaicurus, Santa Mônica, Campo Verde, Nova Querência, Sete de Setembro, Paraíso, Nova Canaã, Ouro Branco, dentre outros, sendo essencial ao escoamento da produção agropecuária, bem como a todo o Estado de Mato Grosso do Sul, entre os quais cita a redução na distância até o município de Bonito. Desta forma, convencidos dos motivos elencados, contamos com a possibilidade do atendimento com o apoio providencial do Governo do Estado”, afirma o deputado Zé Teixeira.





ASSECOM