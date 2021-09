Deputado Zé Teixeira garante a recuperação de ruas no entorno do Hospital Evangélico

Deputado volta a destacar investimentos do governo do Estado em Dourados e afirma que a cidade estaria caótica sem o recapeamento asfáltico das avenidas, dezenas de ruas e dos corredores de ônibus.

O deputado Zé Teixeira (DEM), primeiro-secretário da Assembleia Legislativa de Mato Grosso do Sul, acaba de garantir mais um importante investimento do governo do Estado em Dourados. O deputado pediu e o governador Reinaldo Azambuja (PSDB) providenciou as obras de recuperação do asfalto das ruas na região do Hospital Evangélico de Dourados. “É uma área de intenso fluxo de veículos, a maioria conduzido por moradores de outras cidades, e os buracos estão oferecendo riscos às pessoas, além de danificar os carros”, ressalta Zé Teixeira.





Ele também destaca a importância do secretário de Estado de Infraestrutura para viabilizar mais essa conquista para Dourados. “Falei com o Eduardo Riedel e ele entendeu a importância de recuperar os trechos das ruas Dr. Camilo Hermelindo da Silva, Antônio Emílio de Figueiredo, Onofre Pereira de Matos e Hilda Bergo Duarte, na região do Hospital Evangélico”, explica Zé Teixeira. “Fomos juntos ao governador Reinaldo e, de imediato, ele autorizou inserir esse trecho no pacote de obras que está transformando Dourados para melhor”, completa o deputado.





O deputado voltou a afirmar que o governador Reinaldo Azambuja é o melhor prefeito que Dourados já teve. “Convido as pessoas a fazerem um exercício de memória para apurar se algum outro governador fez tantos investimentos em nossa cidade”, enfatiza Zé Teixeira. “Ao mesmo tempo, peço para que os moradores imaginem como Dourados estaria hoje sem as obras de recapeamento asfáltico das avenidas Marcelino Pires, Weimar Gonçalves Torres, Hayel Bon Faker, Joaquim Teixeira Alves e as demais ruas que formam o grande quadrilátero central da nossa cidade”, completa.





O primeiro secretário da Assembleia Legislativa também afirmou que o secretário de Estado de Infraestrutura, Eduardo Riedel, está dispensando atenção total à segunda maior cidade de Mato Grosso do Sul e está sensível às necessidades que o município enfrenta na área de infraestrutura viária. “Se não fosse o governo do Estado, não teríamos uma única rua de Dourados recebendo recapeamento asfáltico e a situação estaria ainda mais calamitosa em nossa cidade”.





O governo do Estado está investindo R$ 23 milhões no recapeamento da área central. “Somadas todas as ruas que serão recuperadas, serão 60 quilômetros de extensão, ou seja, a distância entre Dourados e Caarapó”, acrescenta o parlamentar. “Antes disso, o governo do Estado já havia investido R$ 11,3 milhões no recapeamento de toda extensão da Avenida Marcelino Pires, além de R$ 7,3 milhões para realizar o mesmo serviço na Avenida Weimar Gonçalves Torres e outros R$ 3,3 milhões na recuperação da Joaquim Teixeira Alves”, destaca o deputado.





Foram investidos, ainda, R$ 10,3 milhões nas obras de alargamento, pavimentação asfáltica, drenagem de águas pluviais, acessibilidade e sinalização viária na Avenida Hayel Bon Faker, no trecho que vai da Marcelino Pires até o Trevo da Bandeira. O deputado ressalta ainda a duplicação da rodovia estadual MS-156, entre o Trevo do DOF e o Distrito Industrial, numa extensão de 7,3 km e investimentos de R$ 25 milhões e a pavimentação do trecho de 8 km de extensão da rodovia entre o Aeroporto Francisco de Matos Pereira e a BR-463.





Por Gustavo Nunes