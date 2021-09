Deputado Zé Teixeira encaminha ofício pedindo obras em ponte localizada em Porto Murtinho

deputado estadual Zé Teixeira

O deputado estadual Zé Teixeira encaminhou ofício ao Secretário de Infraestrutura, Eduardo Riedel, pedindo a urgente reforma da Ponte de Madeira existente sobre o Rio Amonguijá. De acordo com o parlamentar, a necessidade de substituição por ponte concreto já é de conhecimento do secretário Eduardo Riedel.





“Peço a reforma emergencial uma vez que a ponte encontra-se em péssimo estado de conservação, o que traz insegurança a todos que realizam o escoamento de suas safras e transitam com maquinários agrícolas no local”, disse Teixeira.





O parlamentar ressalta o compromisso do Governo do Estado com a população de Porto Murtinho. “Contamos com a possibilidade de mais um atendimento do Governo, beneficiando a população do município, em especial, os produtores rurais da região”, finalizou Zé Teixeira.





Por Gustavo Nunes