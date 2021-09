Deputado Rinaldo dá parecer favorável à permanência do cirurgião-dentista em UTI´s

Deputado Rinaldo Modesto

Está em tramitação na Assembleia Legislativa do Estado de Mato Grosso do Sul, um projeto de lei que poderá tornar obrigatória a presença de profissionais de odontologia nas unidades de terapia intensiva em hospitais de todo Estado. O objetivo é garantir um tratamento mais completo, com a promoção da saúde bucal do paciente, evitando que infecções na cavidade oral se espalhem, principalmente em casos que envolvem o tubo orotraqueal.





Durante reunião da Comissão de Constituição, Justiça e Redação, da CCJR, o deputado estadual Professor Rinaldo Modesto, que foi relator da proposta, apresentou seu parecer favorável ao Projeto de Lei 110/2021. Em seu relatório, o parlamentar afirmou que “sob a ótica da constitucionalidade, juridicidade e legalidade, o projeto de lei (Emenda Substitutiva Integral) possui respaldo para sua regular tramitação”.





Para Rinaldo, é importante observar que a proposta traz a exigência de o profissional ser cirurgião-dentista, com especialização comprovada por meio de curso em Residência em Odontologia Hospitalar ou Residência Multidisciplinar em Paciente Crítico e estágio em ambiente hospitalar. Para Isabella Medeiros, que é cirurgiã bucomaxilofacial, o especialista em odontologia hospitalar é de suma importância em uma UTI, assim como também nas enfermarias, e ressalta os motivos que confirmam a necessidade desses profissionais: “pacientes que possuem focos de infecção na cavidade oral estão sujeitos a piora de uma infecção odontogênica devido a queda da imunidade, endocardite bacteriana, má higienização pela incapacidade de força ou movimentos que necessitam de destreza manual. Pacientes em leitos de UTI que estão com o tubo orotraqueal possuem muito mais chances de infecções nas vias aéreas caso não tenha adequação do meio bucal.”





