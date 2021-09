Deputado Neno Razuk ressalta importância da volta da “Caravana da Saúde” em novo programa que vai credenciar hospitais públicos e privados

Deputado Neno Razuk

O deputado Neno Razuk (PTB) reforçou a importância da iniciativa do Governador Reinaldo Azambuja (PSDB) que anunciou a volta da Caravana da Saúde, mas de maneira repaginada. O programa, que já atendeu milhares de sul-mato-grossenses, voltará com mutirão de cirurgias e exames dos mais simples aos mais complexos.





O anúncio feito pelo governador aponta que a partir de agora serão feitos procedimentos em hospitais públicos e privados que serão credenciados para participarem do “Examina MS” e do “Opera MS”. “Pedimos ao Governo a volta do programa, após o pico da pandemia da covid-19 ficou evidente o represamento de pacientes que necessitam de exames e procedimentos cirúrgicos em todos os municípios do Estado e acredito que da forma como foi apresentado o atendimento ficará muito mais amplo”, afirmou Neno sobre a iniciativa.





O parlamentar lembrou que há uma fila de espera grande, mas que acredita que o problema será sanado aos poucos. “Estamos saindo de uma crise na saúde muito grande, onde chegamos a ter no Estado quase 1400 pacientes internados de uma vez só devido a covid-19, com UTIs e hospitais superlotados, pacientes sendo enviados para outros Estados, mas com o trabalho em equipe, que contou com a participação da Assembleia Legislativa, conseguimos vencer essa dificuldade e agora é zerar a fila."





Segundo o Governador a ideia é que os atendimentos sejam feitos em mutirão nos locais credenciados normalizando a situação até o final de dezembro deste ano. “Muitos procedimentos que estão represados necessitam de centro-cirúrgico e aí já está na unidade hospitalar e o atendimento já será feito de maneira completa”, explicou Reinaldo.





ASSECOM