Deputado Lídio Lopes solicita asfaltamento na MS-270 entre Itaporã e Ponta Porã

O deputado estadual Lidio Lopes (Patriota) apresentou na sessão desta quarta-feira, o pedido de viabilização de recursos para asfaltamento da MS-270 no trecho compreendido entre o município de Itaporã e Ponta Porã, na região do "Copo Sujo".





No início de 2021, foi anunciado o projeto no valor de R$ 49.366.502,04 (quarenta e nove milhões, trezentos e sessenta e seis mil, quinhentos e dois reais e quatro centavos), contemplando uma demanda antiga de moradores da região do distrito de Cabeceira do Apa, que pediam a pavimentação da rodovia MS-270, no intuito de melhorias no escoamento da produção, além de dar condições mais adequadas para o tráfego da região, o projeto contempla mais de 35 km entre a MS-165 (Copo Sujo) e MS-166 (Cabeceira do Rio Apa).





“Fizemos esse pedido no intuito de ampliar esta obra, tendo em vista a reivindicação antiga de moradores do município de Itaporã e também da região da grande Dourados, a fim da realização do asfalto no trecho compreendido entre o município de Itaporã e o município de Ponta Porã, na região do "Copo Sujo", pois esta rodovia é responsável por boa parte da escoação agrícola da região e possuí mais de 153 km de extensão total”, justifica Lidio Lopes.





ASSECOM