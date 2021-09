Deputado Lídio Lopes solicita ao governo manutenção do valor cobrado no IPVA 2021

Deputado Lídio Lopes

O deputado estadual Lidio Lopes (Patriota) solicitou ao governo do Estado estudo para que sejam mantidos os valores recolhidos pelo Imposto sobre a Circulação de Veículos Automotores [IPVA] neste ano a serem pagos em 2022.





O parlamentar explica que a paralisação na produção de veículos devido à falta de componentes eletrônicos, associada a fatores como aumento no custo de matérias-primas como aço e alumínio, provocou uma disparada nos preços de automóveis novos em 2021, com isso a falta de carros novos tem levado compradores a buscarem exemplares seminovos, cujos preços têm subido ainda mais.





De acordo com a Fipe (Fundação Instituto de Pesquisas Econômicas), entre fevereiro de 2020, mês imediatamente anterior ao início da pandemia, e julho de 2021 os preços de automóveis zero quilômetro subiram 19,9%. Considerando apenas exemplares usados, independentemente do ano/modelo, a alta foi ainda mais expressiva no mesmo período: 24,4%.





“Diante do cenário econômico e sabendo que os contribuintes não sofreram aumento em sua remuneração, fato este que prejudicaria ainda mais a economia da população de nosso estado, acarretando em um alto número de inadimplentes, fizemos essa solicitação ao governador do Estado, Reinaldo Azambuja, e se for possível irá viabilizar este estudo para que não ocorra esse aumento”, explica Lidio Lopes.





ASSECOM