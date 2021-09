Deputado Herculano Borges participa do lançamento da 24° edição da Conferência Nacional da Unale

Deputado Estadual Herculano Borges

Campo Grande será sede da Conferência Nacional da Unale, que acontecerá nos dias 24, 25 a 26 de novembro. O lançamento oficial da Conferência aconteceu nesta quarta-feira (15), na Assembleia Legislativa de Mato Grosso do Sul.





A Conferência Nacional da Unale é o maior encontro parlamentar da América Latina e é organizada anualmente com o apoio das Assembleias Legislativas. O objetivo é o debate de propostas para a melhoria e desenvolvimento do País, a partir da experiência dos parlamentares das diferentes regiões e partidos do território brasileiro.





O lançamento foi prestigiado por representantes de 14 estados, o Deputado Estadual Herculano Borges e secretário-geral por Mato Grosso do Sul da Unale, falou sobre a escolha do Estado como sede. “Foi uma escolha difícil, outros Estados se prontificaram a levar o evento da Unale, que será o maior realizado até então. A Unale teve que se adaptar e investir em tecnologia para que os deputados dos demais estados pudessem participar. Mato Grosso do Sul levou vantagem por ser o Estado com maior índice de vacinação, diminuição de internações, uma rede hoteleira preparada e potencial turístico muito grande”, garantiu o deputado.





