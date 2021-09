Deputado Felipe Orro solicita aumento da margem para empréstimo consignado

deputado estadual Felipe Orro

O deputado estadual Felipe Orro apresentou reivindicação em sessão ordinária realizada nesta terça-feira (14) solicitando estudo de viabilidade para que seja aumentada para 40% a margem consignável para empréstimos no Estado de Mato Grosso do Sul. Atualmente, o percentual de comprometimento do consignado está fixado em 35%. A iniciativa teria validade até o dia 31 de dezembro de 2021 e, com isso, servidores públicos estaduais ativos e inativos poderão comprometer até 40% da renda com o consignado.





De acordo com Felipe Orro, a elaboração deste pedido encaminhado ao Governo do Estado atende a reivindicações enviadas a seu gabinete por servidores públicos, aposentados e pensionistas de todo o Estado.





"A pandemia trouxe grandes dificuldades a todos os cidadãos brasileiros. Muitas famílias viram suas finanças serem comprometidas neste período de crise sanitária. É importante que haja avaliação por parte do Poder Executivo Estadual, visando o aumento da margem a ser comprometida em empréstimos consignados para 40%, aliviando financeiramente aqueles que necessitam de empréstimos atualmente", pontua Felipe Orro.





O parlamentar acrescenta que já há previsão em Lei Federal (Lei nº 14.131/2021) que autoriza o aumento da margem consignável para operações de crédito com desconto automático em folha de pagamento, "sendo importante esta adequação no ordenamento do Executivo Estadual", finaliza Felipe Orro.





A indicação foi encaminhada ao Chefe do Executivo Estadual, governador Reinaldo Azambuja.





ASSECOM