Deputado Capitão Contar defende atos democráticos e promete exemplo de civismo e amor à Pátria neste 7 de setembro

Nesta terça-feira, feriado do Dia da Independência, a expectativa é de ruas lotadas em Campo Grande. A Motociata da Independência organizada pelo Deputado Estadual Capitão Contar (PSL) promete reunir centenas de motociclistas em um trajeto que contará com a participação de ciclistas e motorhomes.





O percurso de aproximadamente 20km terá início às 9h no estacionamento do Yotedy, ponto de encontro já conhecido de atos anteriores. O deputado convocou "todos os patriotas" e pede que participem dos atos seja "a pé, de carro, motos, bicicletas ou motorhomes" para que realizem o que chama de maior manifestação democrática da história do Brasil.





“Convido a todos os cidadãos brasileiros a comparecerem às manifestações da Nova Independência. Nosso objetivo é pacificar e unir o nosso país em defesa da Constituição, sem qualquer ato de violência ou ataque a quem quer que seja, como sempre aconteceu em todas as manifestações que participamos. Venha e traga sua família, vamos dar exemplo de civismo e amor à pátria! Vem para missão!” Convidou Contar.





O sentimento cívico e patriótico presente nas manifestações de 7 de setembro estará representado nos atos. Os participantes pretendem executar o Hino Nacional em frente ao CMO (Comando Militar do Oeste).





Serviço





Motociata da Independência





Local: Buffet Yotedy, rua Antônio Maria Coelho, n. 6200





Concentração: 8h





Saída: 9h





Percurso: Serão 20 km passando pelo Parque dos Poderes, Afonso Pena, Base Aérea com retorno para altos da Afonso Pena





Dispersão: 11h





ASSECOM





