Deputado Barbosinha destaca importância de programa que leva internet para áreas rurais de MS

Levar internet para áreas rurais de Mato Grosso do Sul sempre foi um sonho tanto de quem vive no campo, quanto de representantes dos poderes executivo e legislativo do Estado para que os produtores possam agregar valor às suas produções.





Agora, a tecnologia poderá ser uma grande aliada desses produtores já que o programa Conecta MS, feito em parceria com o Comunidades Rurais Conectadas, de iniciativa do Mapa (Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento), leva internet via satélite para áreas rurais como aldeias indígenas e assentamentos em 34 pontos de conexão 4G.





Uma iniciativa aprovada pelo deputado estadual Barbosinha (DEM-MS). “A conectividade no campo será uma grande revolução. Além de trazer mais oportunidades para quem vive nessas áreas mais isoladas e acesso à informação rápida. Acredito que a internet vai estimular o processo de inovação tecnológica que tanto pode contribuir com a qualidade do alimento que chega na mesa do nosso povo. É mais renda para todos nesse momento em que o agro tem tido papel fundamental na nossa economia. Ganha quem é do campo e quem é da cidade. Todos saem ganhando com esse programa que tem meu total apoio”, disse o parlamentar.





O programa foi lançado no último dia 21 de agosto pelo governador Reinaldo Azambuja, com a ministra da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, Tereza Cristina, durante cerimônia no Assentamento Taquara, no município de Rio Brilhante.





Na oportunidade, Tereza Cristina ressaltou a importância da harmonia entre governos estaduais com o governo federal para trazer o programa a MS. “É emocionante a gente ver esses pontos que estão recebendo o sinal 4G. Aproveitem essa ferramenta, é uma avenida de oportunidades para vocês", comentou a ministra ao dizer que pedirá ao Ministério das Comunicações para colocar pelo menos um ponto de conexão na zona rural de cada município do estado.





Atualmente Mato Grosso do Sul já possui 45 pontos de conexão, mas, em breve, pode chegar a 100 pontos, garantiu o governador do Estado, Reinaldo Azambuja. “Esse é o nosso desafio, abrir mais pontos para melhorar a vida das pessoas. Melhorando a conectividade, melhora tudo. É possível resolver muitas coisas, ter aulas, o aprendizado, e se conectar com o mundo", acrescentou.





Por: Luciana Bomfim