Dakila realiza Encontro Turístico Ecológico Ufológico Internacional Tape Aviru Yvy Marane’y Rekavo

Autoridades paraguaias declaram “de interesse turístico departamental” o evento que constará de inúmeras atividades, incluindo duas palestras de Urandir Fernandes

Empresário e pesquisador Urandir Fernandes de Oliveira

Autoridades paraguaias declararam “de interesse turístico departamental” o Encontro Turístico Ecológico Ufológico Internacional Tape Aviru Yvy Marane’y Rekavo que tem início amanhã, 1º, e prossegue até o dia 4 com uma série de atividades culturais, turísticas e desportivas. Do evento constam palestras de autoridades paraguaias e duas intervenções do presidente do Grupo Dakila, pesquisador e ufólogo Urandir Fernandes de Oliveira.





A assessoria de Dakila repassou à imprensa o conteúdo de toda a programação do encontro que se inicia com o credenciamento dos participantes no Hotel Bourbon na cidade de Luque, onde também serão entregues as camisetas padronizadas que usarão os participantes do evento.





No início das atividades serão registradas através de fotografia do grupo na esplanada do Hotel Bourbon, seguidas da entrega de reconhecimento ao senhor Fernando Macedo gerente do estabelecimento hoteleiro.





Ainda na primeira noite ocorrerá o Festival de “Bem-vindos TAPE AVIRU” na estação do “Ferrocarril” da cidade de Luque e visita Feira de Artesanato e Comidas Tópicas do Paraguai, sendo recomendado que os participantes levem alguns valores, pois poderão se interessar em adquirir algumas lembrancinhas do local.





No sábado a comitiva deixa o hotel logo depois do café da manhã, destinando-se à ciclovia da cidade de Luque onde ocorrerá a inauguração do Relógio Solar, uma cortesia do Ecossistema Dakila à cidade de Luque na Ciclovia “Valois Rivarola”. No ato inaugural fará uso da palavra o Intendente (prefeito) Municipal Lic. Cristhian Bernal e o presidente de Dakila, Urandir Fernandes de Oliveira.





Depois da inauguração do Relógio Solar a comitiva segue para a cidade de Paraguari onde os participantes almoçam para em seguida fazem a Subida do Cerro (Morro) Yagurón, onde constará a seguinte programação: Pisada de Bilu; Poema em Guarani; Tempo para Fotos do local; fotografia do grupo; palavras de um representante do Ecossistema Dakila e entrevistas á imprensa. Após o jantar no Hotel Paraguari haverá as primeiras atividades de campo.





Na manhã de domingo, após o dejejum, todo o grupo segue para a subida do Cerro Perõ, onde será aberta protocolarmente a atividade de campo. No local falarão a intendente de Paraguari Mag. Mag. Lilian Lorena Burgos de Baruja e do presidente do Ecossistema Dakila Urandir Fernandes de Oliveira, seguida de fotografias e visita à Feira de Artesanato PARAGUAYAS.





Das atividades da tarde de sábado constam o MDPL, jantar no local dos eventos; palestras e início da segunda tarefa da Atividade de Campo. A organização recomenda aos participantes levarem “kit mato”. Após as atividades de campo o grupo retorna ao local da hospedagem. A finalização da Atividade de Campo ocorre na segunda-feira logo após o café da manhã.





Por: Jota Menon