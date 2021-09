CAPITAL| Vacina dose de reforço para dois públicos e segunda dose de Pfizer e Astrazeneca nesta quarta-feira (8)

Confira locais e horários de vacinação nesta quarta-feira (8).

Nesta quarta-feira (8), a Prefeitura de Campo Grande vacina dois grupos com dose de reforço e segue aplicando segunda dose de dois imunizantes para esquema vacinal completo contra a Covid-19.





Conforme o calendário estabelecido pela Secretaria Municipal de Saúde (Sesau), pessoas com 70 anos ou mais que tomaram a segunda dose até o dia 3 de abril, já podem receber a dose de reforço, assim como as pessoas com 18 anos ou mais com alto grau de imunossupressão e que tenham recebido a segunda dose ao menos nos últimos 28 dias.





A vacinação com a segunda dose será ampliada para quem tomou a AstraZeneca até dia 9 de julho, a Pfizer até 31 de julho.





Conforme orientação da Sesau, os pacientes imunossuprimidos devem apresentar o laudo médico que ateste um das condições relacionadas abaixo:

Imunodeficiência primária grave.

Quimioterapia para câncer.

Transplantados de órgão sólido ou de células tronco hematopoiéticas (TCTH) em uso de drogas imunossupressoras.

Pessoas vivendo com HIV/Aids com CD4 <200 céls/mm3.

Uso de corticóides em doses ≥20 mg/dia de prednisona, ou equivalente, por ≥14 dias.

Uso de drogas modificadoras da resposta imune.

Pacientes em hemodiálise.

Pacientes com doenças imunomediadas inflamatórias crônicas (reumatológicas, auto inflamatórias, doenças intestinais inflamatórias)

Onde se vacinar ?