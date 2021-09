CAPITAL| Vereador Carlão recebe gerente de projetos sociais da Águas Guariroba e destaca sua situação

O gerente regional de projetos sociais da Águas Guariroba, Willian Carvalho, visitou o presidente da Câmara Municipal de Campo Grande, vereador Carlos Augusto Borges (Carlão PSB) na última quinta-feira. Willian é amigo de longa data do vereador Carlão e veio à Casa de Leis informar sobre sua transferência para outro estado. Carlão lamentou a partida do gestor da Águas Guariroba que é a concessionária responsável pelos serviços de abastecimento de água, coleta e tratamento de esgoto de Campo Grande. Uma empresa da Aegea Saneamento, maior companhia privada do setor no país.





“O Willian é um gerente diferenciado que sempre dedicou muita atenção aos líderes comunitários, com atendimentos voltados para o setor social. Sempre solícito e competente. Vamos ter uma grande perda com sua partida, mas fico feliz em saber que será transferido para assumir um novo desafio profissional dentro da empresa. Essa é a prova de sua competência e preparo”, disse Carlão.





O subsecretário estadual de Assuntos Comunitários, José Arantes, também lamentou. “Ele sempre nos atendeu muito bem, trabalhando em parceria com o movimento comunitário”.





Já a presidente da União Campo-grandense de Associações de Moradores em Favelas, Assentamentos e Núcleos Habitacionais (UCAF), Patrícia Souza, afirmou sua gestão de conflitos: “Ele é a voz do movimento comunitário dentro da Águas Guariroba, tanto como mediador de conflitos, quanto ajudando a destravar atendimentos da empresa concessionária. Sempre atendeu as lideranças com carinho, afeto, respeito e de forma imparcial. Fico triste com sua despedida, mas feliz por seu sucesso profissional, tomara que seu sucessor seja tão eficiente quanto ele”, disse.





O presidente da Federação das Associações de Moradores de MS, Edson Maidana, ressaltou a atuação do gerente, destacando sua agilidade no atendimento às demandas da comunidade. “Ele criou um aplicativo onde mandávamos as demandas emergenciais e obtínhamos atendimento, resposta, tudo de forma célere e atenciosa”. O presidente do Conselho de Segurança do Nova Lima e Região, José Geraldo Jara, lembrou do papel fundamental do gerente para destravar a drenagem, que foi uma obra fundamental para a pavimentação do Bairro Nova Lima.