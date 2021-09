BATAGUASSU| Em solenidade, Akira recebe caminhonete para unidade da Iagro do Município

O prefeito de Bataguassu, Akira Otsubo (MDB) recebeu ontem, dia 27 de setembro, uma caminhonete, da marca Mitsubishi, modelo L200, para atender a Agência Estadual de Defesa Sanitária Animal e Vegetal (Iagro) instalada no município. A entrega ocorreu na sede do órgão, em Campo Grande, durante solenidade que contou com a presença do governador do Estado, Reinaldo Azambuja (PSDB) e do inspetor responsável pela Iagro em Bataguassu, Carlos Magno Menezes.





Ao todo, 40 veículos foram distribuídos beneficiando além de Bataguassu as unidades da Iagro em Água Clara, Amambai (2 veículos), Anastácio, Anaurilândia, Aral Moreira, Bela Vista, Bonito, Brasilândia, Campo Grande (3), Caracol, Cassilândia, Corumbá, Costa Rica (2), Dourados (2), Eldorado, Iguatemi, Inocência, Ivinhema, Miranda, Mundo Novo, Naviraí, Nioaque, Nova Alvorada, Ponta Porã, Porto Murtinho, Ribas do Rio Pardo, Rio Brilhante, Santa Rita do Pardo, São Gabriel, Sidrolândia, Sonora e Taquarussu.





Os veículos vão reforçar o trabalho de inspeção e fiscalização do órgão nos municípios.





Para aquisição das caminhonetes foram investidos R$ 7,5 milhões em recursos próprios do Governo do Estado.





Akira agradeceu o Governo do Estado pela destinação do veículo, que muito vai auxiliar na prestação de serviços voltados à população. “O veículo é muito importante para qualificar os serviços de inspeção realizados pelo órgão em nosso município principalmente porque temos uma área rural extensa. O objetivo é melhorar sempre a questão da saúde animal e consequentemente a saúde humana”, destacou o prefeito.





Também participaram da solenidade de entrega o superintendente de federal de Agricultura em Mato Grosso do Sul, Celso Martins; o secretário estadual de Infraestrutura, Eduardo Riedel; o secretário estadual de Meio Ambiente, Desenvolvimento Econômico, Produção e Agricultura Familiar, Jaime Verruck; o deputado federal Beto Pereira e o presidente da Assembleia Legislativa, deputado estadual Paulo Corrêa, acompanhado dos companheiros parlamentares Mara Caseiro, Márcio Fernandes, Eduardo Rocha e Coronel Davi; além de prefeitos das cidades beneficiadas.





SERVIÇO





Em Bataguassu, a Iagro fica localizada na Avenida São José, 500, no bairro Jardim São Francisco.





ASSECOM