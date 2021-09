ALEMS| Seis projetos estão pautados para a Ordem do Dia desta quarta-feira (01)

Uma das matérias que volta ao plenário é o Projeto de Lei 211/2021 , do Poder Executivo, que dispõe sobre o serviço público de loteria em Mato Grosso do Sul e altera a Lei 4.640/2014 . A proposição, aprovada em primeira discussão na semana passada, visa à regulamentação do serviço público de loteria, objetivando, com isso, “incrementar as receitas públicas que virão a financiar a seguridade social e demais demandas sociais”.