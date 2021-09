ALEMS| Seis matérias devem ser apreciadas nesta terça-feira (14)

Outras duas matérias estão pautadas para análise em primeira discussão. Ambas do Poder Executivo, o Projeto de Lei 243/2021, que autoriza o Estado de Mato Grosso do Sul a doar, com encargos, aos parceleiros do assentamento Carlos Roberto Soares de Mello, os imóveis que especifica, no Município de Sonora-MS; e o Projeto de Lei 247/2021, que institui o Programa Cidadania Viva, em Mato Grosso do Sul, para os fins que especifica, e dá outras providências. As matérias também receberem parecer favorável da CCJR.