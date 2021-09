Agesul responde Zé Teixeira e informa obra de reforma de ponte em Caarapó

deputado estadual Zé Teixeira (DEM)

Preocupado com a segurança dos cidadãos que transitam diariamente pela MS-278, o deputado estadual Zé Teixeira (DEM) apresentou, em maio deste ano, indicação solicitando ao Governo do Estado, em caráter de urgência, a reforma da ponte de madeira sobre o Córrego Ipuitá, localizada na Rodovia MS-278, em Caarapó.





Em resposta ao pedido de Zé Teixeira, a Agência Estadual de Gestão e Empreendimentos de Mato Grosso do Sul informou que “os serviços solicitados já foram executados através do contrato de manutenção”, afirma o diretor de Suporte e Manutenção Viária, Mauro Azambuja Rondon Flores.





Para Zé Teixeira, o rápido atendimento ressalta o compromisso do Governo do Estado com Caarapó. “O governador Reinaldo Azambuja é o governador que mais investiu no município e a prova disso é a celeridade do atendimento ao nosso pleito, que beneficia os caarapoenses”, finaliza o parlamentar.





Por Gustavo Nunes