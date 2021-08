TRÊS LAGOAS| Sexta parcela do IPTU 2021 vencerá no próximo dia 30 de agosto

O Departamento de Administração Tributária da Prefeitura Municipal de Três Lagoas informa aos contribuintes que o prazo de pagamento da sexta parcela do IPTU 2021 vencerá no dia 30 de agosto (segunda-feira).





Lembrando que as parcelas de março, abril e maio foram prorrogadas para outubro, novembro e dezembro em razão da crise econômica não só no Brasil, mas no mundo, devido à Pandemia. Sendo assim o contribuinte pagará a do mês correspondente mais as de março, abril e maio.





Caso haja a necessidade de baixar a segunda via do boleto será possível fazer isso no site da Prefeitura.





Para ter acesso ao documento basta acessar a página da Prefeitura http://www.treslagoas.ms.gov.br/ e clicar no menu “TRIBUTOS” e em seguida “IMOBILIÁRIOS” depois em “Emitir Guia Online”, digitar o número da BIC/CADASTRO nos campos disponíveis e informar o CPF ou CNPJ e imprimir os boletos.





