TRÊS LAGOAS| Município ganha via que liga as Avenidas Antônio Trajano a Jary Mercante para mais mobilidade no trânsito

O prefeito Angelo Guerreiro anunciou mais uma grande obra que irá beneficiar a população três-lagoense e região, a construção de uma via paralela à BR-158, ao lado do Hospital Regional, trazendo mais mobilidade, acesso a vários bairros e ao distrito industrial.





A obra que tem recursos do Governo do Estado foi discutida na primeira etapa do Governo Presente, composta por obras de infraestrutura de drenagem e pavimentação.





Com intuito de proporcionar mais mobilidade ao trânsito do Município, sendo uma via de acesso ao distrito industrial, acesso aos bairros do Paranapungá, Oiti, Nova Americana, Jardim das Acacias, Santa Julia entre outros. Outro ponto relevante é que a via irá interligar avenidas Antônio Trajano a Jary Mercante.





Toda parte da infraestrutura de drenagem encontra-se em fase de instalação, para posteriormente iniciar a pavimentação, conforme destacou Guerreiro.





“Esta será uma importante obra para todos os três-lagoenses. Quero agradecer ao nosso governador Reinaldo Azambuja e ao nosso secretário de Infraestrutura Eduardo Riedel, por ter nos atendido com a máxima velocidade. Muito obrigada a todos por confiar e acreditar em nosso trabalho”, concluiu Angelo.

