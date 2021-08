TRÊS LAGOAS| Maria Fumaça será aberta para visitação pública na próxima sexta-feira (06)

A Secretaria Municipal de Educação e Cultura (SEMEC), por meio da Diretoria de Cultura, convida todos a participarem da exposição “Maria Fumaça”. A exposição celebra a restauração da Maria Fumaça que ficou parada 40 anos no pátio do Barracão de Carpintaria da NOB que estará exposta nos dias 06 e 07, das 8h às 18h, na Avenida Rosário Congro, ao lado da Antiga Estação Ferroviária no Antigo Barracão de Manutenção de Máquinas da Noroeste do Brasil que também foi recentemente restaurado e está atualmente abrigando a Locomotiva.





Para seguir os protocolos de Biossegurança e os decretos municipais, evitando aglomeração em tempos de pandemia, será permitida a entrada de 10 pessoas por vez com máscara. Aferição de temperatura e álcool em gel estarão logo na entrada para garantir a segurança dos visitantes.





Para o Prefeito de Três Lagoas, Angelo Guerreiro, o momento será de muita emoção. “Nós que acompanhamos o projeto desde o início, nos emocionamos de ver o resultado que agora poderá ser contemplado pela população. Será emocionante ver diferentes gerações apreciando uma máquina que fez parte de muitas histórias ao longo destes 40 anos”, finalizou.





HISTÓRIA





Uma tela reproduzindo vídeo e fotos será montada no local e contará a história da Maria Fumaça para os visitantes.





TRABALHOS ARTESANAIS





A exposição contará ainda com a parceria da ACLAMS de Três Lagoas que trará os trabalhos artesanais dos seus 13 artesãos para os visitantes contemplarem e adquirirem as peças expostas no local.













ASSECOM