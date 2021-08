TCE-MS promove palestra sobre correção de erros e omissões na escrituração contábil

A palestra EAD que traz como tema - Correção de erros e omissões na escrituração contábil - OTJ TCE/MS Nº 02/2021, é uma iniciativa do Tribunal de Contas do Estado de Mato Grosso do Sul, por meio da Escola Superior de Controle Externo. A transmissão será pelo site oficial do TCE-MS, no dia 02 de setembro, a partir das 9h.





Com o objetivo de orientar sobre os critérios e procedimentos a serem adotados para a correção de erros e omissões na escrituração contábil, a palestra tem como público-alvo jurisdicionados, contadores, controladores internos, prestadores de serviços de T.I, Servidores do TCE-MS e sociedade.





O evento conta como palestrantes o diretor da secretaria de controle externo do TCE-MS, Eduardo dos Santos Dionizio, as auditoras de controle externo Flávia Pierin Freitas Buchara e Solange Felix de Farias e ainda, a técnica de controle externo, Eliene da Costa Lopes Reynaldo.





Para assistir a Live clique no link - http://www.tce.ms.gov.br/videos/aovivo









Por: Olga Mongenot