Solicitação do deputado Evander Vendramini põe fim a uma espera de 242 anos pelo asfalto em Albuquerque

O Governador Reinaldo Azambuja confirmou ao Deputado Evander Vendramini, que a pavimentação do trecho que liga o Distrito de Albuquerque à BR-262, deverá ser uma das próximas demandas solicitadas pelo parlamentar, a ser contempladas pelas ações do governo estadual.





Governador confirmou licitação da obra durante inauguração do programa Ilumina Pantanal





O assunto voltou a ser tema de conversa entre o parlamentar representante da região pantaneira e o chefe do poder executivo estadual durante a inauguração do programa Ilumina Pantanal.





Na última sexta-feira (12), o Diário Oficial do Estado publicou o aviso de lançamento de licitação que deverá ocorrer no próximo dia 01 de setembro de 2021.





A Agência Estadual de Gestão de Empreendedorismo AGESUL comunicou que será realizado a licitação na modalidade Menor Preço.





O cronograma compreende a Elaboração de projeto executivo de engenharia para implantação e pavimentação das rodovias, MS-432 e MS-433 Trecho: Albuquerque – Entre BR-262 com extensão total de 6,4 quilômetros no município de Corumbá.





Antiga solicitação





A solicitação foi uma das primeiras demandas levantadas pelo Deputado Evander no primeiro ano de seu mandato frente a Assembleia Legislativa de Mato Grosso do Sul. Em março de 2019, Evander encaminhou ao Governo do Estado e à Secretaria de Estado de Gestão Estratégica solicitação para estudo de viabilização técnica para pavimentação do trecho da MS-432, que liga a BR-262 ao distrito de Albuquerque.









ASSECOM