Sol e calor marcam dia dos pais em Mato Grosso do Sul

O domingo de dia dos pais será marcado pelo predomínio de sol e temperaturas elevadas em Mato Grosso do Sul. As condições serão de poucas nuvens, sem expectativa de chuva e tempo seco.





De acordo com o Centro de Monitoramento do Tempo e do Clima, devido ao calor e a grande amplitude térmica, serão observados valores baixos de umidade relativa do ar com variação entre 10-30% nas regiões pantaneira, centro-norte, leste e norte da região sudoeste.





As principais recomendações são ingerir bastante líquido, evitar exposição direta ao sol e atividades físicas nas horas mais quentes e secas do dia.





Apesar de as temperaturas estarem em elevação em todo o Estado, as madrugadas ainda são amenas. A previsão é de mínima de 15°C e máxima em torno de 38°C na região sudoeste e pantaneira.





Em Campo Grande domingo dos pais de bastante sol, entre poucas nuvens e sem probabilidade de chuva. Umidade do ar na capital pode atingir os 20% durante a tarde.









Por: Mireli Obando