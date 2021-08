Senador Nelsinho Trad libera R$ 2,2 milhões para cinco municípios de MS nesta semana

Senador Nelsinho Trad

O senador Nelsinho Trad (PSD/MS) liberou, nesta semana, R$ 2,2 milhões de recursos federais para cinco municípios de Mato Grosso do Sul. As cidades contempladas são: Juti, Antônio João, Itaporã, Deodápolis e Bonito.





Desses cinco municípios, Itaporã conquistou R$ 1,5 milhão do Ministério da Economia. O prefeito Marcos Pacco (PSDB) explicou que os valores serão destinados para iluminação pública de led e revitalização de ruas da cidade. “Senador Nelsinho Trad é um grande parceiro de Itaporã, muito companheiro. Isso vai deixar todos muitos satisfeitos”, disse o prefeito.





Em dois anos e sete meses, o senador Nelsinho Trad conseguiu R$ 3,2 milhões para Itaporã. “Foram destinados R$ 960 mil da Funasa para obras de saneamento básico, R$ 368 mil da Sudeco para infraestrutura, R$ 200 mil da Saúde contra a Covid e, do Ministério da Economia, já são R$ 1,7 milhão com essa liberação”, enumerou o senador Nelsinho Trad.





A Prefeitura de Antônio João teve a liberação de R$ 200 mil do Ministério da Economia para transferências especiais. “Nós vamos utilizar esse valor para colocar iluminação pública na entrada da cidade com a pista de caminhada que será feita em nosso mandato”, explicou o prefeito Marcelo Oliveira (DEM), mais conhecido como “Marcelo Pé”.





Até o momento, o município de Antônio João recebeu R$ 1,3 milhão de ações do senador Nelsinho Trad. “R$ 800 mil serão para o asfalto de Antônio João, já recebemos e estamos licitando as obras. O senador Nelsinho Trad tem sido um ótimo parceiro para Antônio João”, ressaltou o prefeito.





O município de Juti recebeu, na última segunda-feira (2), uma parcela de R$ 22 mil do Ministério da Saúde para ampliação da unidade especializada de saúde. Ainda faltam R$ 135 mil para a conclusão desse projeto. O prefeito Gilson Cruz (PSD) comemora o empenho do senador pela população jutinense. “Vou já alterar a fachada e o muro da unidade que fica na Avenida Gabriel de Oliveira, no pátio do hospital municipal. E o senador já liberou para Juti R$ 3,4 milhões, a maior parte do Ministério do Desenvolvimento Regional para o asfalto na cidade, o grande pedido da população. Só temos 35% de ruas pavimentadas. Agora, vamos ampliar”, disse.





Em Deodápolis, a população vai contar com R$ 215 mil da Funasa para implantação de melhorias sanitárias em domicílios. Esse município já conquistou, por intervenção do senador Nelsinho Trad, o valor de R$ 3,4 milhões.





E, para fechar a semana, o senador anunciou: “Mais R$ 312 mil para Bonito, nossa cidade do ecoturismo. São recursos que conquistamos do Ministério do Turismo para conclusão do asfalto das ruas da Vila Machado e das ruas Olívio Flores e 15 de Novembro no centro da cidade”.





Para essas obras, o senador Nelsinho Trad liberou R$ 1,5 milhão. Ao todo, Bonito já recebeu R$ 2,5 milhões, sendo R$ 1,7 milhão do Turismo, R$ 200 mil da Sudeco, R$ 243 mil da Cidadania e R$ 400 mil do Ministério da Saúde para ações de combate à covid. “Sou municipalista e venho atendendo aos 79 municípios de Mato Grosso do Sul”, enfatizou o senador.​





ASSECOM