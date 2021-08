Saiba quem foram os 498 sorteados com apartamentos no centro de Campo Grande

Além dos sorteados, Amhasf também divulgou a lista dos suplentes

Sorteio foi realizado no Feirão Habita Campo Grande, no sábado ©Marcos Ermínio

O sorteio dos 498 apartamentos do centro aconteceu no fim de semana e, desde então, muitos inscritos estavam na expectativa de conferir a relação dos sorteados. O momento chegou: a Amhasf (Agência Municipal de Habitação e Assuntos Fundiários) divulgou no início desta manhã a relação dos contemplados e dos suplentes no sorteio dos apartamentos no bairro Cabreúva.





Ao todo, são 498 apartamentos que serão financiados pelo programa Casa Verde e Amarela com recursos do FGTS (Fundo de Garantia do Tempo de Serviço). O condomínio será construído pela empresa Cesari Engenharia e Construção LTDA, na área denominada Área “A”, resultante do desmembramento de uma chácara situada na margem direita do córrego Segredo, próximo ao Conjunto Habitacional Cabreúva (Reviva Mais Habitação Centro).





A Amhasf ressalta que para concessão do financiamento imobiliário é necessário atender aos requisitos disponíveis no edital ( a partir da página 18 ). A lista de sorteados será entregue para a empresa Cesari Engenharia e Construção LTDA, que promoverá os trâmites necessários para contratação do financiamento junto à Caixa Econômica Federal.





Ainda conforme o edital, a lista de sorteados será encaminhada pela empresa ao correspondente bancário, que convocará os sorteados para entrega da documentação. Quando o correspondente bancário entrar em contato com a pessoa sorteada, é preciso entregar a documentação em cinco dias úteis.





Para conferir se foi sorteado basta apertar as teclas Ctrl+F e digitar o nome. Confira a lista completa aqui.





Imóveis no centro





As inscrições para o sorteio dos 498 apartamentos localizados na região do Cabreúva encerraram em julho. Os imóveis terão custo de 180 mil reais cada unidade e poderão ser financiados em até 360 meses.





Após o sorteio dos apartamentos, a Caixa Econômica Federal, gestora do programa, fará uma análise de crédito, ou seja, o interessado não poderá ter restrições financeiras para financiar o imóvel. Caso o cidadão não se enquadre nos critérios do programa, o suplente será convocado a apresentar a documentação logo na sequência.





Fonte: Midiamax

Por: Mylena Rocha