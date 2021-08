Sábado de sol, calor e baixos níveis de umidade em Mato Grosso do Sul

A atuação de uma onda de calor mantém o tempo seco e quente em toda região Centro-Oeste ao longo deste sábado (21). Além das temperaturas bem elevadas para a estação, os níveis de umidade do ar ficam críticos à tarde.





Em Mato Grosso do Sul as condições já registradas ao longo da semana não mudam muito, e o sol predomina entre poucas nuvens em todas as áreas.





Com as temperaturas elevadas e a estiagem prolongada, a umidade relativa do ar pode atingir níveis críticos durante a tarde, podendo ficar entre 10-30%.





De acordo com o Centro de Monitoramento do Tempo e do Clima (Cemtec) os menores valores são esperados para as regiões centro-norte, leste e pantaneira.





As temperaturas mínimas podem ficar em torno de 15°C em algumas áreas da região sul do Estado. Já as máximas podem chegar aos 39°C em municípios das regiões sudoeste, pantaneira e norte.













Por: Mireli Obando