RIBAS DO RIO PARDO| Município inicia a última etapa da vacinação dos adultos contra Covid-19

Para os mais jovens o momento é de esperança para o retorno das atividades presenciais

Neste domingo (1), a Secretaria de Saúde iniciou a imunização contra à Covid-19 dos jovens acima de 18 anos sem comorbidades, completando a etapa de vacinação dos adultos no Município de Ribas do Rio Pardo. O Prefeito e o Secretário de Saúde, Matheus Bolis, estiveram presentes no Ginásio Municipal acompanhado a vacinação.





O avanço na vacinação está associado às constantes buscas e pedidos de maior repasse de vacinas da Secretaria de Saúde e do prefeito João Alfredo ao Ministério da Saúde, com o apoio do Secretário Estadual de Saúde, Geraldo Resende. Também é resultado da organização dos profissionais de saúde que estão atuando na linha de frente da imunização, trabalhando até nos finais de semanas, sob a coordenação da enfermeira Josi de Paula.





O apoio da Secretaria de Juventude, Esporte e Lazer (Sejel), foi essencial para organização, e para a cedência do espaço amplo do Ginásio Municipal para ser o ponto de vacinação do Município.





A vacinadora Lucinda Oliveira, umas das mais antigas profissionais de vacinação e primeira vacinada em Ribas do Rio Pardo aponta que “foi um dia que marcou muito para todos. Superou as expectativas, eu pensei que iria demorar muito mais para chegar nessa idade de 18 anos. Abrimos a campanha de imunização em 19 de janeiro, quando eu e minha colega Léo, tomamos a primeira dose. Hoje, estou bastante feliz, foi um dia de glória para todos nós, momento é de esperança. Quero agradecer as nossas vacinadoras e à equipe da Sejel”.





A vacinação para os mais jovens significa um momento de esperança, que estão desde março de 2020 evitando festas e aglomerações, e sem a interação com os colegas nas escolas e faculdades.





A jovem Daniele Gomes, de 18 anos, diz que a vacinação em Ribas foi mais rápida do que pensava. “Até que foi bem rápido, achei que demoraria mais tempo para chegar na minha idade. Creio que isso seja um momento de esperança para a volta das atividades normais, foram quase dois anos sem ir em aglomerações e de ensino remoto”. Ela ainda comenta sobre as mudanças que aconteceram em sua vida durante a pandemia. “Quando a pandemia iniciou eu estava no início do 3º ano do ensino médio, agora já estou no 2º semestre da faculdade de Educação Física, e no 1º semestre de podologia, tudo isso no ensino remoto, é desafiador”.

Já Rebeca Gomes, de 20 anos, diz que o momento é de alívio. “Infelizmente, com essa pandemia perdi meu sogro para a doença, meus pais pegaram e ficaram bem mal, mas já se recuperaram. Eu me sinto aliviada, agora que toda minha família já tomou a 1ª dose da vacina”.

Além do rápido avanço da vacinação em Ribas do Rio Pardo, a Prefeitura vem adotando medidas de prevenção para que os novos empreendimentos que necessitem de mão de obra de outra localidade do país, comprovem que o trabalhador esteja completamente vacinado ou que testou negativo para Covid-19, antes de ser admitido ou transferido para o Município.

Mesmo com a população vacinada é importante que se mantenham as medidas de prevenção, com uso de máscaras, higienização das mãos, evitando aglomerações, até que estejam todos seguros para o retorno da rotina normal.











ASSECOM