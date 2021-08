RIBAS DO RIO PARDO| Atletas do Município participam da Corrida Campo Grande Run, com apoio da Sejel

Com apoio da Secretaria de Juventude, Esporte e Lazer (Sejel), seis atletas rio-pardenses participaram no domingo (29), da Corrida Campo Grande Run, onde percorreram 5 km no Parque do Sóter.





O competidor Edson Santana ficou em primeiro lugar em sua faixa etária de 55 a 59 anos, completando o trajeto em 23min e 01s. Para ele “é sempre um prazer estar nas primeiras colocações. Já me acostumei com as emoções, pois sempre estou participando de corridas de várias distâncias, até mesmo corrida de trilha”.





Apesar de ter várias experiências em competições, Edson afirma que é um grande desafio até subir ao pódio. “Não é fácil, pois é cobra engolindo cobra, ninguém quer perder o pódio, isso faz com que ao verem você chegar no dia da prova, ouvir os dizeres ‘Olha o fera está ali’. Isso eu digo com os outros que dizem a mim, isso que dá a emoção de ouvir”.





A servidora pública Vilma Feliciano, competindo no feminino ficou na 8ª posição na categoria 45 a 49 anos com o tempo de 39min e 59s. Ela afirma que se sente feliz voltando a competir após ter tido Covid-19, mesmo assim não perdeu o ânimo nem o espírito atlético. “Essa competição foi a primeira depois que eu tive Covid-19, senti algumas dores no começo, mas graças a Deus consegui cumprir a prova”.





Os seis atletas já possuem experiências em várias corridas que acontecem ao redor do Estado. Edmar Alves completou o percurso em 26min e 36s na categoria de 50 a 54 anos, Paulo Riti competiu na categoria de 55 a 59 e completou os 5 Km 39min e 22s.





José Fontebasse Filho competiu na sua categoria de 50 a 54 anos e fez todo o trajeto em 26min e 57s. Isaías Portilho fez o percurso em 30min e 16s na faixa etária 45 a 49 anos.





Todos receberam medalha de participação da Campo Grande Run.









