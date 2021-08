Recurso para implantar grupo que vai organizar e apoiar transplantes de órgãos é conquista para Dourados, avalia Barbosinha

deputado Barbosinha (DEM-MS)

A liberação de recursos para o município de Dourados implantar, no Hospital da Vida, a Organização de Procura de Órgãos - MS (OPO-MS), publicada pelo Ministério da Saúde, por meio de portaria no último dia 9 de agosto, foi enaltecida pelo deputado Barbosinha (DEM-MS) durante sessão nesta quarta-feira (18).





“Esta é uma ação que garante uma nova chance de vida a muitos pacientes que podem receber transplantes e dá condições do nosso hospital de fazer a captação de órgãos. Dourado ganha com isso e nossa população também ganha. É uma grande conquista”, disse.





A organização congrega grupos de coordenação regional sob responsabilidade do Estado e os mesmos são responsáveis por organizar e apoiar o processo de doação e transplantes.





Conforme portaria, o recurso financeiro foi estabelecido pelo Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Grupo de Atenção Especializada, a ser disponibilizado ao Estado do Mato Grosso do Sul, especificamente ao município de Dourados, em parcela única, no valor de R$ 20 mil, referente ao incentivo para implantação de Organização de Procura de Órgãos e Tecidos - OPO.





O parlamentar fez questão de agradecer ao ministro Marcelo Queiroga e parabenizar o esforço do secretário de Saúde, Geraldo Resende, pelo reforço financeiro do Governo Federal destinado à rede de saúde pública do Estado de Mato Grosso do Sul para que o município de Dourados pudesse receber a OPO. Barbosinha ainda enalteceu o trabalho da coordenadora estadual da Central de Transplantes do MS, Claire Miozzo e do médico nefrologista Antônio Pedro Bittencourt, do Hospital da Vida.





Barbosinha fez questão de reforçar as ações de saúde que têm sido executadas em Mato Grosso do Sul durante a pandemia. “Nessa corrida da vacinação, o nosso Estado de Mato Grosso do Sul tem estado na frente de outras unidades da federação e liderado com folga como o Estado brasileiro que, proporcionalmente, mais imuniza a população com duas doses ou dose única contra a covid-19. Isso sem dúvida é um somatório de esforços dos entes públicos na proteção da vida dos nossos cidadãos e de suas famílias. Temos uma campanha totalmente exitosa no nosso Estado, reduzindo com isso as internações e o número de óbitos em decorrência dessa terrível doença”, reforçou Barbosinha.





Por: Luciana Bomfim