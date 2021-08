Quarta-feira promete mais um dia quente e muito seco em todo Estado

O ar quente e seco ainda predomina sobre o Centro-Oeste do Brasil nesta quarta-feira (18). De acordo com a meteorologia será um dos dias mais quentes na região, com tempo seco e umidade bem abaixo do ideal, que aumenta os riscos para queimadas.





Em Mato Grosso do Sul o céu fica claro durante todo o dia, e as temperaturas ficam bastante elevadas, especialmente no período da tarde que pode registrar valores acima de 40°C.





Os níveis de umidade relativa do ar podem atingir níveis críticos nas horas mais quentes do dia. Conforme o Centro de Monitoramento do Tempo e do Clima (Cemtec) a umidade pode variar entre 5-35% no Estado. Os menores valores serão registrados nas regiões centro-norte e leste e porção norte da região pantaneira.





Será mais um dia com amplitude térmica elevada, mantendo características de clima desértico. Os termômetros podem registrar temperatura mínima de 15°C e a máxima pode chegar aos 41°C na região pantaneira e oeste.





Em Campo Grande o sol brilha forte entre poucas nuvens, e névoa seca no período da tarde. Os níveis de umidade do ar podem chegar a 10%, segundo o Inmet.









Por: Mireli Obando