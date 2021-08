PT espera definição de regras eleitorais para anunciar pré-candidato ao governo

Orientação da direção nacional é não tomar decisão definitiva até outubro, mas sigla já conta com duas opções

Encontro de membros do partido realizado na manhã deste sábado ©Adriel Mattos

Com duas opções de pré-candidatos ao governo do estado disponíveis para as eleições de 2022, o diretório regional do Partido dos Trabalhadores, informou durante encontro realizado na Fetems (Federação dos Trabalhadores em Educação de Mato Grosso do Sul), neste sábado (14), que espera a definição das regras eleitorais para definir a candidatura.





A orientação da direção nacional é não tomar decisão definitiva até outubro. Entretanto já se colocaram à disposição como pré-candidatos, o ex-governador e ex-deputado federal José Orcírio Miranda, o Zeca do PT, e o ex-prefeito de Mundo Novo, que concorreu ao governo de Mato Grosso do Sul nas eleições de 2018, Humberto Amaducci.





"Cada um dos pré-candidatos continuarão articulando e debatendo com os movimentos até outubro, até porque precisamos aguardar quais serão as regras eleitorais. Três pontos precisam ser definidos: qual será a regra eleitoral, teremos coligação proporcional? Teremos uma terceira via nacional? E qual será a orientação nacional do partido", informou Zeca.





No encontro ficou defino entre os correligionários, que além dos partidos de esquerda, o PT poderá fazer articulações visando às eleições estaduais, também com legendas consideradas de centro.





"Temos quatro grupos muito bem definidos: o grupo do PSDB, o MDB, os Trad e o campo de esquerda. Esses terão as candidaturas mais fortes. E queremos estar com um desses no segundo turno", adiantou presidente estadual da sigla, Vladimir Ferreira.





Fonte: CAMPO GRANDE NEWS

Por: Jhefferson Gamarra e Adriel Mattos