Procura-se: sortudo ganhador de R$ 100 mil da Nota MS Premiada ainda não apareceu

Sortudo que pode virar azarado fez uma compra no valor de R$ 52,87 em mercado na Mata do Jacinto

O último ganhador do sorteio do Nota MS Premiada, uma única pessoa de Campo Grande que levou R$ 100 mil, ainda não fez o cadastro no site do programa e pode ficar sem a grana. Até o momento, sabe-se que o ganhador fez uma compra no valor de R$ 52,87 no Supermercado Pag Poko, no bairro Mata do Jacinto.





Segundo a Secretaria de Fazenda do Estado, não se trata de um caso isolado de ganhador que ainda não apareceu. Somente neste ano foram 755 pessoas, o que representa mais de R$ 575.165,79 mil em prêmios aguardando seu contemplado. Já em 2020 foram mais de R$ 1.120.665,44 em prêmios expirados, valor que foi destinado ao Fundo de Habitação do Estado.





Todos os meses, a Sefaz, por meio da unidade de Educação Fiscal, realiza o sorteio da Nota MS Premiada e um significativo grupo de pessoas não conferem no site se a sorte sorriu para ela.





Prazo





O prazo começa a contar a partir do 16º dia depois do sorteio. A pessoa tem 90 dias para apresentar os dados bancários válidos.

Porém, ela tem até o 5º dia útil, antes da expiração da premiação para se cadastrar, por conta do prazo de validação.





O programa





Todos os meses são sorteados R$ 300 mil. Desse valor, R$ 100 mil são divididos entre aqueles que acertam seis dezenas e R$ 200 mil entre os que acertam cinco dos números do último sorteio da Mega-Sena.





Para participar basta pedir a inclusão do CPF nas notas de compras feitas no comércio do nosso Estado. Com isso, oito dezenas que permitem concorrer ao sorteio mensal são emitidas automaticamente.





www.notamspremiada.ms.gov.br e digitar o número do CPF. Depois do sorteio, os ganhadores precisam fazer um cadastro, também disponível no portal. É a validação dele que determina o pagamento, que acontece somente nos dias 5 e 20 de cada mês. Conferir se foi contemplado no programa também é fácil, basta acessar o sitee digitar o número do CPF. Depois do sorteio, os ganhadores precisam fazer um cadastro, também disponível no portal. É a validação dele que determina o pagamento, que acontece somente nos dias 5 e 20 de cada mês.





O recomendado é que o consumidor realize o cadastro o mais rápido possível, assim que tiver conhecimento do resultado do sorteio, isso porque a data do registro interfere no pagamento.





Para receber o prêmio no dia 5, os ganhadores devem fazer o cadastro até o dia 30 do mês anterior. E assim, com a validação dos dados o pagamento será feito no dia 20. Vale lembrar que, caso os dias determinados não caiam em dia útil, o pagamento acontecerá no dia útil imediato.





Fonte: Midiamax

Por: Lucas Mamédio