“População quer urgência na retomada das cirurgias eletivas, exames e consultas”

deputado estadual Pedro Kemp (PT-MS)

O deputado estadual Pedro Kemp (PT-MS), durante a sessão desta quarta-feira (11), apresentou uma indicação pela retomada urgente das cirurgias eletivas (agendadas) – suspensas desde o início da pandemia - na rede pública de Saúde. O documento foi encaminhado para os secretários de Saúde do Estado, Geraldo Resende e de Campo Grande, José Mauro Pinto de Castro Filho.





Kemp pede providências urgentes no sentido de programar a retomada também dos exames e consultas com especialistas em Campo Grande.





Em 2019, antes da pandemia de Covid-19, o MPE (Ministério Público Estadual) informou que cerca de 34 mil pessoas estavam na fila à espera de consulta com especialista em Campo Grande.





Embora o governo do Estado tenha anunciado a retomada do Programa Caravana da Saúde, a maior demanda por cirurgias requer centros especializados com toda estrutura necessária de um hospital.





“Solicitamos as providências urgentes por parte das autoridades de saúde para que seja elaborado um planejamento e a população seja atendida”.





