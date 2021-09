Polícia estoura bunker que escondia quase meia tonelada de cocaína

Parte da droga estava armazenada em um esconderijo subterrâneo

Local onde a droga era armazenada no Jardim Novos Estados ©Lucimar Couto

Policiais do Dracco (Departamento de Repressão à Corrupção e ao Crime Organizado (Dracco) estouraram no fim da tarde desta terça-feira (31) um bunker no Jardim Novos Estados em Campo Grande que servia de esconderijo de cocaína.





O local, que estava caracterizado como sendo uma funilaria estava em obras e tinha apenas um caminhão de grande porte estacionado.





Foram presos dois homens, que ainda não tiveram a identificação revelada. Apesar do flagrante, a polícia acredita que os suspeitos não sejam os donos das drogas.





As investigações que levaram até o bunker, fazem parte da Operação Hórus. Policiais continuam pesando a droga que já ultrapassam 450 quilos. Parte da droga apreendida estava armazenada em um esconderijo subterrâneo. A cocaína apreendida tinha um cavalo de competição estampado nos tabletes, que serve como "marca" do fornecedor.

Drogas seguem sendo pesadas pela Polícia Civil (Foto: Lucimar Couto)





Fonte: CAMPOGRANDENEWS

Por Jhefferson Gamarra