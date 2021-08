PARANAÍBA| Município passa a ter coleta de óleo vegetal

Escolas Municipais serão pontos de coleta

©Marnei Marcelo

A Prefeitura de Paranaíba, por intermédio da Secretaria Municipal de Meio Ambiente, firmou na manhã da última terça-feira, 03, parceria com a empresa Katu Oil para a coleta, acondicionamento, transporte e destinação adequada de óleo de cozinha usado, gerado na cidade.





Foi assinado o termo de cooperação com a Katu Oil, empresa devidamente licenciada e especializada na coleta de óleo vegetal saturado. De acordo com o secretário de Meio Ambiente, José Carlos Macedo Grande, esta “é uma oportunidade incrível, pois será possível a aplicação de uma estratégia para a preservação ambiental, reduzindo os impactos gerados com o descarte inadequado do óleo usado”.





A população paranaibense poderá contribuir com o Meio Ambiente fazendo o descarte correto do óleo usado. Após deixar esfriar o produto, o cidadão deverá colocá-lo em uma garrafa pet, fechar corretamente e entregar em qualquer Escola Municipal, que serão pontos de coleta.





O secretário salientou ainda que quando ocorre o lançamento direto do óleo na pia ou nos ralos, o mesmo vai parar na rede de esgoto e com o tempo a gordura entope os canos provocando vazamentos e mau cheiro. “Além disso, causa a contaminação do solo e da água, em contato com a água o óleo forma uma película que impede a penetração de luz solar ocasionando a morte de peixes e algas”, completou o secretário.





De acordo com a SABESP (Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo), um litro de óleo pode contaminar até 25 mil litros de água, isso porque suas substâncias não se dissolvem na água e, quando despejadas nos cursos d'água, causam descontrole do oxigênio e a morte de peixes e outras espécies. Em contato com o solo, há contaminação e mais sujeira.





Saiba como Descartar Corretamente o seu óleo de cozinha usado





Para participar basta seguir os seguintes passos: Espere o óleo esfriar e despeje o líquido em uma garrafa pet e feche com a tampa. Depois de encher as garrafas, feche bem para evitar vazamento e armazene num local longe da curiosidade de crianças e animais domésticos. Por fim, basta levar para um ponto de entrega voluntária (Escolas Municipais) mais próxima de sua residência. A reciclagem do óleo será realizada pela empresa Katuoil, que possui licença ambiental para fazer tal ação.





Por: Luana Chaves