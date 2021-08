PARANAÍBA| Município inicia imunização para pessoas acima de 18 anos nesta sexta-feira

Para atingir o mais rápido possível toda a população vacinável de Paranaíba, o prefeito Maycol Queiroz determinou à Secretaria Municipal de Saúde que inicie a vacinação de pessoas acima de 18 anos a partir de sexta-feira (13).





O atendimento será no ponto exclusivo de vacinação montado no Carnaíba, na Academia da Saúde, das 7h às 20h e no sábado das 7h às 16h, sem horário de intervalo.





O cidadão deve apresentar documentos pessoais, comprovante de endereço e título de eleitor. A medida visa coibir a vacinação em pessoas que não residem no município.





Segundo o Coordenador de Imunização, Celso Costa, o posto avançado de vacinação é para atender apenas a D1 (Primeira Dose). As vacinas de D2 (segunda dose) continuam sendo aplicadas nas unidades de Saúde.





Por: Luana Chaves

Imagem: Marnei Marcelo